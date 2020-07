Koulibaly: "Subito poco ma presi due gol"

Interviste12 Luglio 2020SSC Napoli"Quando giochi contro avversari di questo livello, ogni disattenzione può essere decisiva" Kalidou Koulibaly analizza la sfida col Milan: "Dobbiamo essere più determinati in attacco perché di occasioni ne creiamo tanto. Però bisogna crescere anche nella fase difensiva".



"Quando giochi contro avversari di questo livello, ogni disattenzione può essere decisiva. Il nostro obiettivo deve essere quello di tenere la porta più sicura e cercare di terminare le gare senza gol al passivo".



"La squadra sta viaggiando bene, la strada è quella giusta ma dobbiamo crescere perchè in futuro vogliamo puntare sempre più in alto"



