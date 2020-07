Napoli-Milan: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio del San Paolo





OSPINA 6 – non ha particolari colpe sul gol di Theo che calcia da posizione ravvicinata.

DI LORENZO 6 – non è perfetto sul vantaggio del Milan, ma si riscatta firmando l'1-1.

MAKSIMOVIC 5,5 – attento nella lettura dei movimenti. Non commette sbavature nel primo tempo. Commette il fallo da rigore su Bonaventura.

KOULIBALY 6,5 – Ibrahimovic arretra spesso e quindi Koulibaly ha spazio per avanzare quasi sulla linea del centrocampo. E' sicuro.

RUI 6,5 – mette in difficoltà Conti. Spinge e impegna Donnarumma nel finale del primo tempo.

FABIAN 6,5 – Kessie prova a limitarlo, ma se la cava senza particolari problemi. Avvia l'azione del 2-1 di Mertens con una bella apertura a destra.

LOBOTKA 6 - legge i movimenti del Milan e costruisce subito l'azione. Sbaglia un paio di appoggi, ma è nel vivo del gioco. E' prezioso in un paio di recuperi.

ZIELINSKI 5,5 – bella conclusione al 23' da fuori area. Non è preciso. Troppo poco per illuminare la sua serata.

CALLEJON 6 – fallisce un'occasione ghiotta e sul ribaltamento di fronte si dimentica Theo Hernandez. Si riscatta con l'assist per Mertens.

MERTENS 6,5 – pimpante. Si allarga a sinistra e mette in difficoltà Conti. Nella ripresa segna il momentaneo 2-1.

INSIGNE 6,5 – prestazione di qualità sulla fascia sinistra.

DEMME 6 – prova a dare sostanza al centrocampo.

ELMAS 6 - un paio di buone incursioni.

MILIK 5,5 – prova a rendersi pericoloso nell'ultimo quarto d'ora senza fortuna. E' impreciso.

LOZANO 5,5 – stavolta non trova il guizzo giusto.

GATTUSO 6,5 – bel Napoli soprattutto nel primo tempo. Gli azzurri creano tanto, ma si fanno raggiungere nel finale.