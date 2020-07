Un pari che sta stretto al Napoli

Cronaca 12 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Al San Paolo in una partita di grande qualità con il Milan finisce 2-2. Agli azzurri non bastano i gol di Di Lorenzo e Mertens





Cronaca12 Luglio 2020Corriere dello SportAl San Paolo in una partita di grande qualità con il Milan finisce 2-2. Agli azzurri non bastano i gol di Di Lorenzo e Mertens La partita del cuore di Gattuso è finita in parità. Un risultato che probabilmente sta più stretto al Napoli che al Milan, visto il numero di occasioni create, ma che alla fine fa sorridere soprattutto la Roma, che resta da sola quinta in classifica. Agli azzurri non sono bastati i gol di Di Lorenzo e Mertens, Pioli ha strappato un punto al San Paolo grazie a Theo Hernandez e a un rigore finale di Kessié. Il Napoli non pareggiava in campionato da dicembre (1-1 a Udine), il Milan continua la sua striscia di risultati positivi dopo il lockdown (4 vittorie e due pari).



E' stata una partita di grande qualità, non a caso di fronte c'erano due delle squadre più in forma del campionato. Gattuso ha scelto l'assetto più collaudato, preferendo in cabina di regia la qualità di Lobotka all'ordine e all'equilibrio di Demme. Pioli invece ha optato per Paquetà sulla linea dei trequartisti e ha dato libertà a Ibra di spaziare in lungo e in largo, in una soluzione molto simile a quella del Papu Gomez per l'Atalanta. In alcune fasi di gioco è diventato anche il playmaker della squadra, con Rebic e Calhanoglu pronti a inserirsi e Theo Hernandez e Conti altissimi sulle fasce. La partita l'ha fatta comunque il Napoli, che ha palleggiato bene e costruito di più in tutto il primo tempo (11 tiri a 1). Due miracoli di Donnarumma su Mertens e Callejon hanno salvato Pioli in avvio, ma al primo affondo il Milan è passato: Rebic ha disegnato un assist perfetto per Theo Hernandez, il sinistro esplosivo dell'esterno non ha lasciato scampo a Ospina. Ha accusato il colpo il Napoli, ma ha reagito con carattere: dopo un tentativo da fuori di Zielinski, Di Lorenzo ha firmato il pareggio in mischia, dopo una imprecisa respinta di Donnarumma su un suo colpo di testa ravvicinato.



Il secondo tiro in porta della serata del Milan è arrivato a inizio secondo tempo con Ibra, ma troppo centrale per creare problemi a Ospina. Il Napoli ha continuato a premere e l'ha ribaltata con il solito Mertens, che si è fatto trovare pronto sul solito assist al bacio di Callejon: per “Ciro” gol numero 125 in azzurro e altra esultanza dedicata al compagno spagnolo. Pioli ha richiamato Calhanoglu e un furioso Ibra per dare spazio a Bonaventura e Leao. E' la mossa che lo ha portato al pareggio, perché proprio Bonaventura si è procurato il rigore (fallo di Maksimovic) che ha portato al pareggio di Kessié. Gattuso ha provato a rimescolare le carte con Elmas, Demme, Milik, Lozano e Politano ma non ha trovato il guizzo vincente per portare a casa i tre punti nonostante l'espulsione finale di Saelemaekers (due gialli in pochi minuti). Alla fine la sua partita del cuore è finita in parità.



