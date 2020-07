Napoli-Milan: le formazioni ufficiali

Cronaca 12 Luglio 2020 Fonte: TuttoNapoli



In attacco per gli azzurri Callejon nel tridente con Mertens ed Insigne





Cronaca12 Luglio 2020TuttoNapoliIn attacco per gli azzurri Callejon nel tridente con Mertens ed Insigne Diramate le formazioni: nel Napoli c'è la conferma di Lobotka dal primo minuto, con Fabian e Zielinski. In attacco Callejon nel tridente con Mertens ed Insigne mentre in difesa tornano Koulibaly e Di Lorenzo nella linea con Maksimovic e Mario Rui. Nel Milan tutto conferma con Paquetà che vince il ballottaggio con Bonaventura



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic , Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano. All. Gattuso



MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanolgu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Maldini. All. Pioli