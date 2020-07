Pioli: "Gattuso ha cambiato il Napoli"

"Affrontiamo una grande squadra con un allenatore che ha dato la mentalità giusta"





Interviste11 Luglio 2020Corriere dello Sport"Affrontiamo una grande squadra con un allenatore che ha dato la mentalità giusta" "Non so se il club abbia già deciso ma non è una mia preoccupazione né dei miei calciatori. La nostra unica preoccupazione è fare bene. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato a ottobre e dobbiamo fare di tutto perché noi e il club si rimanga soddisfatti, poi chi prende delle decisioni le prenderà”. Stefano Pioli continua ad andare dritto per la sua strada sebbene il suo destino appaia segnato, col Milan che avrebbe già scelto Ralf Rangnick come allenatore per la prossima stagione. "Siamo dei professionisti, viviamo di passione per il nostro lavoro e ognuno di noi ha delle ambizioni personali che possono essere soddisfatte solamente se lavoriamo di squadra", taglia corto il tecnico rossonero.



