Zielinski: "Sto bene a Napoli e voglio restare qui"

Interviste 11 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Stiamo discutendo per il mio rinnovo da tempo, mi auguro che a giorni ci sia l'annuncio finale"





Interviste11 Luglio 2020Corriere dello Sport"Stiamo discutendo per il mio rinnovo da tempo, mi auguro che a giorni ci sia l'annuncio finale" Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato del suo futuro a Sky Sport, rilasciando interessanti dichiarazioni: "Come è noto, stiamo discutendo per il mio rinnovo da tempo, mi auguro che a giorni ci sia l'annuncio finale, ma di tutto ciò se ne occupa il mio agente. Quello che garantisco è che sto bene a Napoli e voglio restare qui". Sulla crescita degli azzurri: "Con un altro step mentale, potremmo guardare in alto e toglierci grandi soddisfazioni in futuro, spero già col Barcellona. Stiamo acquistando convinzione, con i blaugrana sarà una bella partita ma ci penseremo poi".



Il polacco parla poi dei tecnici che si sono succeduti a Napoli negli ultimi anni: "Gattuso, Ancelotti e Sarri sono dei grandi. Rino è molto carismatico, tosto come lo era in campo. Mi ha aiutato tanto, dandomi consigli su come inserirmi, giocare la le linee e tirare". L'obiettivo non tanto velato dei partenopei resta lo scudetto: "Ci puntiamo, abbiamo una rosa forte. Ora vediamo chi resterà, ma in ogni caso arriveranno altri giocatori di qualità".



Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato del suo futuro a Sky Sport, rilasciando interessanti dichiarazioni: "Come è noto, stiamo discutendo per il mio rinnovo da tempo, mi auguro che a giorni ci sia l'annuncio finale, ma di tutto ciò se ne occupa il mio agente. Quello che garantisco è che sto bene a Napoli e voglio restare qui". Sulla crescita degli azzurri: "Con un altro step mentale, potremmo guardare in alto e toglierci grandi soddisfazioni in futuro, spero già col Barcellona. Stiamo acquistando convinzione, con i blaugrana sarà una bella partita ma ci penseremo poi".Il polacco parla poi dei tecnici che si sono succeduti a Napoli negli ultimi anni: "Gattuso, Ancelotti e Sarri sono dei grandi. Rino è molto carismatico, tosto come lo era in campo. Mi ha aiutato tanto, dandomi consigli su come inserirmi, giocare la le linee e tirare". L'obiettivo non tanto velato dei partenopei resta lo scudetto: "Ci puntiamo, abbiamo una rosa forte. Ora vediamo chi resterà, ma in ogni caso arriveranno altri giocatori di qualità".