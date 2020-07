Demme: "Sotto con il Milan"

Interviste 10 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Prima di pensare al Barcellona abbiamo un percorso importante davanti a noi: giocare ad alti livelli, finire al meglio la stagione"





Interviste10 Luglio 2020Corriere dello Sport"Prima di pensare al Barcellona abbiamo un percorso importante davanti a noi: giocare ad alti livelli, finire al meglio la stagione" "I miei primi mesi a Napoli? Mi sono trovato molto molto bene in città e con i compagni di squadra. Il periodo della quarantena è stato particolare, ovviamente. Ma credo che ci stiamo esprimendo sul campo a livelli importanti e dobbiamo continuare così". Diego Demme ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Barcellona? All'andata abbiamo dimostrato di poter essere alla loro altezza. Loro sono fortissimi, non sono certo io a presentarli. Ma nel calcio tutto è possibile: se becchi la giornata giusta puoi battere qualsiasi avversario. Il primo contatto con Gattuso è stato importante per me".



Sotto col Milan

"Adesso sotto con il Milan: è una squadra che conosciamo, sono contento di poter giocare queste gare. Faremo la nostra gara cercando di portare a casa i tre punti. Il mio ex allenatore Rangnick al Milan? Potrebbe portare tante novità positive: è un perfezionista, cerca di tirare fuori sempre il massimo dentro e fuori dal campo in ogni calciatore. Segue la giornata dei calciatori nella convinzione che la vita quotidiana si riflette positivamente anche in campo. Ha sempre raggiunto i suoi obiettivi ottenendo ottimi risultati e potrebbe fare al Milan la stessa cosa. Lottare per lo Scudetto il prossimo anno? Siamo felici, per il momento, di aver vinto la Coppa Italia. Abbiamo un percorso importante davanti a noi: giocare ad alti livelli, finire al meglio la stagione, concentrarci per la Champions League. Abbiamo le carte in regola per iniziare bene il prossimo anno, ma parlare già oggi di Scudetto è prematuro".



