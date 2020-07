Settien: "Penso solo alla partita con il Napoli"

Interviste 10 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Non avevo grandi aspettative sul sorteggio dei quarti di finale. Ma dobbiamo pensare solo alla gara di ritorno con gli azzurri"





"Non avevo grandi aspettative sul sorteggio, è importante che ci concentriamo sulla partita con il Napoli. E' la chiave". L'urna di Nyon ha detto che il Barcellona ai quarti di finale di Champions League potrebbe trovare il Bayern Monaco o il Chelsea (si ripartirà dal 3-0 in favore dei tedeschi), ma l'allenatore blaugrana Quique Setien deve prima pensare a giocare il ritorno della gara degli ottavi di finale con il Napoli, il cui esito è ancora tutto da scrivere.



L'andata giocata al San Paolo il 25 febbraio finì 1-1. L'8 agosto il ritorno sarà in un Camp Nou vuoto: "Naturalmente avere il pubblico avrebbe influenzato, ma va così. Non importa se mi lamento o no, accettiamo ciò che ci tocca, ma mi sarebbe piaciuto giocare con il pubblico, ovviamente. Venti giorni di pausa prima di giocare con il Napoli? Non sapremo mai se è un vantaggio. Forse era meglio solo una settimana di margine. Forse il Napoli in questo senso può avere un certo vantaggio, ma non lo possiamo dire, perché forse anche un po' di riposo può tornare utile", ha ammesso Setien che poi ha detto la sua anche sulle gare singole della fase finale che si giocheranno a Lisbona: "Non credo siano più difficili, non la penso così. Cerchiamo di concentrarci sulle priorità, che sono le partite, e cercheremo di essere all'altezza quando arriveranno. Il resto sono tutte ipotesi che non portano a nulla".



