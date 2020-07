Champions: Chelsea o Bayern per il Napoli se passa il turno

10 Luglio 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



Cronaca10 Luglio 2020Gazzetta dello SportDai quarti di finale in poi, tutte le fasi restanti si giocheranno in gara unica e a Lisbona Un sorteggio non fortunato, quello delle italiane in Champions. Con un tabellone che appare sbilanciato dalla parte di Juve e Napoli che, se nel ritorno degli ottavi eliminassero rispettivamente Lione e Barcellona, nei quarti troverebbero la vincente di City-Real, per i bianconeri, e con ogni probabilità il Bayern (che ha battuto il Chelsea 3-0 a Stamford nell'andata), gli azzurri. Meglio è andata all'Atalanta, già ai quarti dove sfiderà il Psg di Mbappé, Icardi e Neymar. Squadra piena di stelle, ma che in Europa non ha mai fatto strada. Chi passa, in semifinale trova una tra Atletico e Lipsia.



Dai quarti di finale in poi, tutte le fasi restanti si giocheranno in gara unica e a Lisbona, allo stadio da Luz del Benfica e allo stadio José Alvalade dello Sporting per limitare gli spostamenti e contenere i rischi di contagio fra le squadre.

I quarti di finale inizieranno il 12 agosto e si concluderanno tre giorni dopo. Le semifinali si disputeranno tra il 18 e il 19 agosto mentre la finale è in programma il 23 dello stesso mese.