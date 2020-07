Voci dal Forum: Usato sicuro



Il Napoli a Genova ha vinto con merito, con un primo tempo davvero sontuoso





Dispiace per il vecchio grifone, ma campagne acquisti scellerate hanno portato a questa misera cosa che si è vista oggi. Il Napoli oggi ha vinto con merito, mostrando specialmente un primo tempo davvero sontuoso, ma l'avversario, almeno per quello che si è visto oggi, deve sperare solo in un miracolo per salvarsi.

Gattuso, per l'occasione, ha operato un ampio turn over, lasciando a riposo lo spento Di Lorenzo per Hysaj, riportando al centro della difesa Manolas per lo squalificato K2, a centrocampo Lobotka per lo squalificato Demme, Politano per Calleti, e in avanti Ciro per Milik ed Elmas per Zielinski, riproponendo amcora Meret in porta. Nel primo tempo non c'è+ stata partita: netta e schiacciante la superiorità del Napoli, che ha chiuso la prima parte con un solo gol di vantaggio del solito Ciro, ma il bottino poteva essere molto più consistente.

In avvio di ripresa il Genoa pareggia con Goldaniga su dormita della difesa azzurra. Commette l'errore il Genoa di insistere in attacco. Crede, che so, nell'improbabile impresa. Viene subito punito. Lozano, che aveva sostituito un inconsistente Politano, detta il passaggio a Fabian che lo serve con prontezza. Il messicano, grazie anche ad un rimpallo favorevole, trafigge il portiere avversario. Sarà il risultato finale e l'ottava vittoria per il Napoli.

Bravo Lobotka in cabina di regia. Splendido primo tempo di Elmas. Mi sorprende ancora favorevolmente Mario Rui. Bene i due centrali. Tanto fumo e poco arrosto da parte di Politano. Sempre pericoloso Ciro. Bene Insigne, ma speriamo che non arrivi spompato all'appuntamento con il Barcellona. Sicuro Meret. Onesta prova di Hysaj. Merita certamente più spazio questo Lozano.

Troppo parlare su questo Osimhen, manco fosse Van Basten. A me pare un sosia di Pepé, vale a dire un bidone. Per quanto mi riguarda, lo lascerei volentieri dov'è, ha già stancato 'sta tarantella, e punterei tutto sul polaccone: usato sicuro.