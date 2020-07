Manolas: "Contro di noi è difficile per tutti"

Interviste 8 Luglio 2020 Fonte: TMW



"Abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasione. Anche per il Barcellona sarà dura"





Interviste8 Luglio 2020TMW"Abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasione. Anche per il Barcellona sarà dura" Kostas Manolas, difensore del Napoli, dopo il successo ottenuto sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non è facile giocare contro di noi, abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasione. Anche per il Barcellona sarà dura. Ora però non pensiamo a loro, ma a far bene e chiudere come si deve il campionato".



Kostas Manolas, difensore del Napoli, dopo il successo ottenuto sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non è facile giocare contro di noi, abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasione. Anche per il Barcellona sarà dura. Ora però non pensiamo a loro, ma a far bene e chiudere come si deve il campionato".