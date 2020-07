Mertens: "Stiamo facendo meglio in campo"

Interviste 8 Luglio 2020 Fonte: Il Mattino



"La mia esultanza? Ho giocato sette anni con Callejon, sapere che può andar via fa un po' male"





Ancora un gol, un altro per Dries Mertens che ha aiutato il suo Napoli a portare via i tre punti da Genova contro i rossoblu. «Stiamo facendo meglio in campo, sappiamo cosa fare e credo si veda durante le partite. Anche avere il gruppo al completo serve» ha detto il belga a fine gara.«La mia esultanza? Ho giocato sette anni con Callejon, sapere che può andar via fa un po' male» ha ammesso Mertens. «Tiene molto alla maglia e a questa squadra, mi ha detto che non vuole andare via e lasciarci. Poteva andarsene al mare, invece è rimasto gratis con i compagni, è un esempio straordinario, merita questa dedica. Vittoria per lui? Non esageriamo, ma siamo contenti che ha scelto di restare» chiude con un sorriso.