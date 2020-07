Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 7 Luglio 2020 Fonte: TuttoNapoli



Gattuso perde Koulibaly e Demme per squalifica e farà ruotare altri uomini dopo lo sforzo con la Roma





Cronaca7 Luglio 2020TuttoNapoliGattuso perde Koulibaly e Demme per squalifica e farà ruotare altri uomini dopo lo sforzo con la Roma Il Napoli vuole dare continuità ai risultati e magari consolidare il quinto posto in classifica. La squadra di Gattuso sul campo del Genoa andrà a caccia della settima vittoria nelle ultime otto e di ulteriori certezze per questo finale di stagione in vista anche della trasferta di Bergamo. Sarà l'occasione, tra squalifiche e gestione delle forze dopo la gara con la Roma e prima di quella col Milan, di valutare ulteriormente elementi che hanno trovato meno spazio finora. Sarà partita vera contro il Genoa di Nicola, in difficoltà in questo ritorno in campo dopo l'emergenza ma che è reduce da un punto raccolto ad Udine e metterà in campo tutte le risorse a disposizione per un risultato positivo che sarebbe preziosissimo nella corsa salvezza.



LE ULTIME SUL GENOA - Nicola deve fare a meno di Criscito, Radovanovic e Romero per un problema muscolare e proverà a cambiare gli elementi più affaticati. In difesa quindi Zapata è favorito su Ghiglione per far parte del terzetto con Soumaoro e Masiello. A centrocampo spazio all'ex Behrami con Schone e Cassata (favorito su Sturaro). In attacco dovrebbe toccare a Pinamonti con Falque (favorito su Sanabria e l'ex Pandev che avrà spazio nella ripresa).



LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso perde Koulibaly e Demme per squalifica e farà ruotare altri uomini dopo lo sforzo con la Roma. A destra Hysaj potrebbe far rifiatare Di Lorenzo (ma non è escluso l'impiego a sinistra per Rui) con Manolas e Maksimovic al centro. A centrocampo certo di un posto Lobotka con probabilmente Fabian e Elmas (favorito su Allan per sostituire inizialmente Zielinski). In attacco tornano Mertens e Politano ed il dubbio è a sinistra con Insigne ancora favorito su Lozano e Younes.



GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Falque, Pinamonti. All. Nicola

Ballottaggi: Falque-Sanabria 60%-40%, Zapata-Ghiglione 60%-40%,



NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Hysaj-Di Lorenzo 55%-45%, Elmas-Zielinski/Allan 55%-45%, Insigne-Lozano/Younes 55%-45%,



(antonio gaito)