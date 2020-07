Coutinho a Napoli... in vacanza

Dopo la vittoria della Bundesliga e della Coppa di Germania qualche giornata di relax per Philippe Coutinho, che ha scelto Napoli (e la Costiera amalfitana) per trascorrere le sue vacanze insieme alla moglie Ainee e ai figli. Il 28enne attaccante del Bayern Monaco - che tornerà al Barcellona dopo il prestito di una stagione ai tedeschi - ha fatto un giro in motoscafo sul Golfo ed è andato a cena in un ristorante giapponese con il connazionale brasiliano Allan, come testimoniato da una foto postata dallo stesso Allan su Instagram che ha scatenato per qualche ora le fantasie dei tifosi napoletani. Ma che non potranno che rimanere tali, considerate sia le cifre relative a cartellino e ingaggio del giocatore ma anche dal fatto che il brasiliano, al momento, non sia mai stato preso in considerazione dalla dirigenza del Napoli.