Voci dal Forum: Mai dire mai

Cronaca 5 Luglio 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Con la vittoria odierna il Napoli raggiunge la RoMa al quinto posto. Non che sia chissà quale impresa, ma è fuor di dubbio che faccia piacere. I ritmi della partita sono stati blandi, ma non ci si poteva aspettare altro e alcune prestazioni, vedi Di Lorenzo, decisamente sotto tono. Non credo si possa chiedere di più in questo momento, considerato che due obiettivi, Coppa Italia e partecipazione alla League, sono stati raggiunti. Non è certamente l'offerta di un alibi per la squadra, ma semplice evidenziazióne dei fatti. Importante, a mio modo di vedere, è arrivare con tutti gli effettivi in buona forma all'appuntamento con il Barcellona. È quella la partita, l'unica cosa che conta. Il Napoli parte già battuto? Non so, dico: mai dire mai.

Per la cronaca, al San Paolo di Napoli: Napoli - Roma 2_ 1.

Marcatori per il Napoli, Calleti ed Insigne.