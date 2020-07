Gattuso: "Stasera ho visto la giusta mentalità"

Fonte: SSC Napoli



"Alleno una rosa che ha forza e potenzialità. Mi aspetto da loro sempre una costante crescita a tutti i livelli"





Interviste5 Luglio 2020SSC Napoli"Alleno una rosa che ha forza e potenzialità. Mi aspetto da loro sempre una costante crescita a tutti i livelli" Gennaro Gattuso plaude alla squadra dopo il successo contro la Roma che fa da contraltare e riscatta la gara di Bergamo": "Ho visto la giusta mentalità, quella che a volte ci è mancata perché siamo mancati a livello mentale in alcune circostanze passate".



"Io alleno una rosa che ha forza e potenzialità. Mi aspetto da loro sempre una costante crescita a tutti i livelli perchè dobbiamo essere capaci di fare il salto di qualità".



"Gran parte dei giocatori che ho a disposizione resteranno con noi anche l'anno prossimo. Quindi bisogna alzare l'asticella, saper anche soffrire e d esprimersi al massimo delle nostre possibilità".



Sul gol decisivo di Insigne: "Lorenzo è un ragazzo intelligente e disponibile, questo credo sia la sua forza. Ha colpi importanti e io gli chiedo continuamente di cercare l'uno contro uno. Quando le gambe girno bene lui può fare sempre la differenza".



Sono gare queste che vi prepareranno anche alla sfida col Barcellona?



"Al momento non ci penso. Io ora guardo sol alla partita di Genova. Non voglio cali di tensione. Pensiamo a finire bene il campionato, poi guarderemo alla Champions"



