Insigne: "Abbiamo fatto una grande gara"

5 Luglio 2020 Fonte: SSC Napoli



"Dopo la presentazione sottotono di Bergamo, abbiamo risposto bene. Gattuso mi ha dato da subito la massima fiducia"





Interviste5 Luglio 2020SSC Napoli"Dopo la presentazione sottotono di Bergamo, abbiamo risposto bene. Gattuso mi ha dato da subito la massima fiducia" "Siamo contenti per questa vittoria che abbiamo cercato fino alla fine". Lorenzo Insigne protagonista della sfida contro la Roma che è stata marchiata da un suo spettacolare gol d'autore.



