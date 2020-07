Lopez: "Vedrei bene Osimhen al Napoli"

Interviste4 Luglio 2020Corriere dello SportIl presidente del Lille: "La squadra di Gattuso è appena sotto la Juventus o il Barcellona" Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Dopo aver sondato il terreno per Under e Bernardeschi, sembra sempre più vicina la chiusura per l'affare che porterebbe alla corte di De Laurentiis Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, di proprietà del Lille, sarebbe molto vicino al trasferimento e la conferma arriva direttamente dal presidente del club francese. In un'intervista al portale transalpino La Voix du Nord, Gerard Lopez ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto diverse offerte per il nostro giocatore: ci siamo scambiati le nostre opinioni e gli ho detto quale sarebbe il nome del club più adatto a lui".



Il presidente del Lille prosegue: "Con Osimhen andiamo d'accordo e l'ho consigliato in base al suo stile di gioco, all'allenatore con cui si troverebbe a lavorare e alla progressione di carriera che immagina". Il Napoli, dunque, potrebbe essere più che una semplice suggestione: "La squadra di Gattuso è appena sotto la Juventus o il Barcellona: credo sia allo stesso livello dell'Atletico Madrid. Se Osimhen dovesse andare al Napoli diventerebbe la loro superstar. Victor ha la forza per esibirsi sotto pressione e credo che avere una città come Napoli ai propri piede debba essere qualcosa di unico nella vita di un calciatore".



