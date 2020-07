Rohr: "Osimhen può diventare come Drogba"

Interviste1 Luglio 2020Corriere dello Sport"È un paragone importante, ma non lo escludo. Ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di quel livello" "Le caratteristiche di Victor Osimhen? Certamente, parliamo di un realizzatore, di un giocatore di potenza e rapidità. E' un combattente, non accetta mai la sconfitta, vuole sempre vincere, anche nelle partitelle di allenamento. Durante l'ultima Coppa d'Africa, non ha giocato moltissimo, aveva davanti a sé un giocatore molto importante per la Nigeria come Ighalo. Quando, però, Ighalo è stato costretto a fermarsi per un infortunio, Osimhen ha avuto la sua occasione. Nel periodo, invece, dove era chiamato a sgomitare con il compagno di reparto per il ruolo di unica punta, Victor ha lottato per tutta la settimana, allenandosi duro, ma senza mai dare problemi a me o ai compagni di squadra se restava in panchina". Così il ct della Nigeria, Gernot Rohr, a Radio Punto Nuovo. "Victor ha una mentalità da grande giocatore. E spesso, nelle nostre chiacchierate, gli ho consigliato di compiere uno step importante e andare in un club di livello, dove può trovare il giusto spazio per giocare con continuità e crescere. È un ragazzo che ama lavorare duro e che ha bisogno di essere in costante competizione. Spero che Victor ne parli con Gattuso e che possa poi trovare il giusto ruolo all'interno del progetto Napoli", dice ancora. "Se può essere il Drogba del futuro? Non lo so, è un paragone importante, ma non lo escludo. Ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di quel livello. Victor è uno che vuole sempre crescere e migliorare, tecnicamente e tatticamente. Poi è un ragazzo sveglio, intelligente e ripeto: ha tutto ciò che serve per arrivare al livello di Didier Drogba".