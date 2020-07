Okolo: "Osimhen impressionato da Napoli"



Interviste 1 Luglio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Adesso, bisogna soltanto prendere una decisione sul futuro del ragazzo"





Osita Ovolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen, ha parlato dell'arrivo a Napoli del giocatore nigeriano ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show: “Ieri quando è arrivato si è diretto subito al primo incontro il club. Strada facendo, guardava le persone in giro per le vie della città e mi ha confessato di essere rimasto impressionato positivamente. Poi ha incontrato il tecnico azzurro, Gattuso: hanno parlato del progetto Napoli ed è rimasto anche qui molto impressionato. Oggi incontrerà il presidente, Aurelio De Laurentiis. Se a Victor sia piaciuta la città? Assolutamente, è rimasto impressionato da Napoli e dalla sua gente, anche se il giro per la città è stato breve. Comunque, è andato tutto per il verso giusto. Adesso, bisogna soltanto prendere una decisione sul futuro del ragazzo".



Okolo ha poi parlato della possibilità di una Osimhen-mania a Napoli: "Non so bene cosa i tifosi pensino di lui, ho saputo che tutti quelli che lo hanno incrociato in giro, erano molto felici di vederlo in città. E credo che questo sia un modo di essere dei napoletani davvero bello. Sono convinto che ai tifosi piacerebbe molto anche lo stile di gioco di Victor e questo potrebbe influire positivamente sulla decisione finale". Riguardo il buon esito della trattativa, infine, ha concluso: "Le impressioni sono state molto positive, di certo fa già molto piacere che un club come quello azzurro si sia interessato così tanto nei confronti di Victor. La Serie A, l'essere un attaccante del Napoli, sarebbe comunque un passo importante per un giovane calciatore come lui. Non ho ancora parlato con Victor stamattina, ma attendiamo l'incontro con De Laurentiis per capire cosa accadrà. Non credo che ci saranno problemi tra il Napoli ed il Lille. Credo che presto troveranno un accordo formale. Tutto ruota, adesso, nel convincere al 100% Victor del trasferimento. Vediamo cosa l'incontro di stamattina farà emergere in tal senso”.



Okolo, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha inoltre raccontato: "Osimhen mi ha detto di aver visto una bella città e tanta bella gente. Si è concesso anche un po' di shopping, ora sta decidendo cosa fare, ma mi ha confermato che gli piace molto il Napoli. Su di lui ci sono anche altre squadre. Ha poi passato delle belle ore con Gattuso. L'incontro con De Laurentiis potrebbe aiutare la riuscita dell'affare, ma l'ultima decisione spetta al ragazzo. E' in titano in mezzo al campo, è bravo a fare gol e sa giocare bene il pallone, sa inseririrsi anche nelle azioni di manovra. E' un calciatore completo. Il club ha autorizzato il ragazzo a recarsi a Napoli e lui ne ha approfittato. Noi della famiglia stiamo spingendo per Napoli, la nostra è un'opera di convincimento come ha provato a fare anche Gattuso".