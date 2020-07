Ore decisive per Osimhen al Napoli

Ore caldissime per Victor Osimhen. L'attaccante del Lille è partito dalla Francia con l'agente questa mattina, ed è atterrato alle 13.10 a Napoli. In agenda un incontro con il ds Giuntoli per valuterà a fondo l'ipotesi di un trasferimento. La società azzurra lavora sul passaggio a titolo definitivo con un contratto di 5 anni. Il club di De Laurentiis vuole portare alla corte di Gattuso il giovane nigeriano classe '98 che in questa stagione ha segnato 18 gol e fornito sei assist in 38 partite. Sono ore decisive per la riuscita della trattativa.



Il club ha dato il via libera

Dietro alla partenza del giocatore c'è il via libera del Lille. I francesi vogliono che prima Osimhen perfezioni gli accordi con il Napoli, poi si penserà al resto. Il giocatore potrebbe arrivare nella squadra di Gattuso con il ricavato della cessione di Milik, ma questi sono dettagli. Il Napoli è interessato anche Gabriel, il difensore centrale sempre del Lille anche lui extracomunitario.



Corsa dolcissima, morbida, da piste di atletica: dribbling, scatto, cresta bionda, progressione, tiro (soprattutto di destro). Ma anche fantasia, eleganza, muscoli. Attaccante alto un metro e 85, nato a Lagos il 29 dicembre del 1998: dalla scuola-calcio dell'Ultimate Strikers al Wolfsburg, fino al prestito di due anni fa allo Charleroi, dove ha segnato diciannove gol tra campionato e play-off, incantando nella squadra allenata dall'italo-belga Felice Mazzu. A portarlo a Lille è stato il ds Luis Campos, che lo ha scelto per sostituire Pepé, passato all'Arsenal nella scorsa estate dopo essere stato trattato proprio dal Napoli. Campos si è presentato negli uffici dello Charleroi e ha chiuso la trattativa per l'attaccante nigeriano, costato dodici milioni e ora valutato almeno 50.



Osimhen, al Lilla stagione da favola

Osimhen l'anno scorso era stato seguito dal Milan e piaceva anche all'Atalanta, ma il Lille aveva già guadagnato una posizione di vantaggio e ha aspettato che lo Charleroi lo riscattasse per tre milioni e mezzo dal Wolfsburg per definire l'affare. E il debutto in Ligue 1 di Osimhen, terzo con la Nigeria nell'ultima edizione della Coppa d'Africa, è stato un pacco sorpresa con il fiocco rosso: doppietta, standing ovation, un posto nella Top 11 del giornale “L'Equipe”. In 38 partite giocate in questa stagione fra campionato e coppe ha segnato 18 gol e regalato sei assist.



Osimhen, il Mondiale vinto da capocannoniere

Osimhen ha vinto un Mondiale Under 17 con la Nigeria nel 2015 in Cile, chiudendo il torneo anche con il titolo di capocannoniere (10 gol e due assist nella nazionale allenata da Emmanuel Amuneke). Spesso nel corso della carriera è stato paragonato a Didier Drogba, ora Napoli lo aspetta.



