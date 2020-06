Cerca in:

Una giornata di riposo per gli azzurri

Cronaca 28 Giugno 2020 Fonte: SSC Napoli



Il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti al Training Center





Dopo il successo contro la Spal, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti al Training Center.



Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma giovedì 2 luglio a Bergamo per la 29esima giornata di Serie A (ore 19.30).



