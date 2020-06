Maksimovic: "4º posto? Non molliamo"

Interviste 27 Giugno 2020 Fonte: Sky



"La partita con la Spal è importante sia per loro che per noi, c'è una possibilità di lottare per il quarto posto e vogliamo esserci"





Ha sostituito Manolas e Koulibaly senza farne sentire la mancanza, e ora il Napoli vuole blindarlo. Nikola Maksimovic è senz'altro uno dei protagonisti degli ultimi mesi, in cui la squadra di Gennaro Gattuso è riuscita a risalire la classifica e conquistare la Coppa Italia. "È sicuramente il mio momento migliore, perché non ho mai avuto così tanta continuità. Prima giocavo una o due partite, poi tornavo in panchina e così via. Per ogni giocatore è importante la costanza e ora l'allenatore ha molta più fiducia in me" ha detto il difensore, intervistato da Sky Sport. Gattuso è molto apprezzato sia da un punto di vista umano che tecnico: "Mi piacciono molto gli allenamenti e il modo di preparare le partite. Nei momenti difficili ci sta vicino per uscire dalle situazioni complicate. È sempre al nostro fianco".



Verso Napoli-Spal

Domenica sera il Napoli sarà impegnato con la Spal: "La partita è importante sia per loro che per noi, c'è una possibilità di lottare per il quarto posto e vogliamo esserci. Mi piace molto vincere in questa città perché qui i tifosi meritano tanto".



