Voci dal Forum: Calcio essenziale

La vittoria odierna contro il Verona, certamente piacevole e ben accetta, aumenta il rammarico per i tanti punti sprecati in avvio di stagione con quel calcio liquido di Carlo Ancelotti. Peccato! Ora è un'altra musica: calcio essenziale e atleti finalmente allenati così come si conviene, non lasciati nelle mani di pivellini presuntuosi con aspirazioni da scienziati. Roba da matti!

Gattuso, così come logica vuole, opera alcuni cambi rispetto alla partita con la Juve. Rientra Ospina, Hysaj a sinistra, Allan a centrocampo, Politano al posto di Calleti e Milik punta avanzata.

già dalle prime battute appare netta la superiorità del Napoli. Se ne accorge anche il Verona, che erde quella spavalderia che lo ha fin qui caratterizzato. Il Napoli gioca in scioltezza e aspetta l'attimo propizio, che arriva con Milik sul finire del tempo. Bel colpo di testa del polacco che trafigge il portiere. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio di un gol. Le uniche volte i cui il Verona è stato pericoloso, si può dire che è stato frutto del caso, o di qualche disattenzione azzurra.

Il secondo tempo inizia con il Napoli subito in attacco. Allan manca il gol di poco. Il Verona riesce anche a pareggiare, ma la rete viene annullata per evidente fallo di mani di Zaccagni. Girandola di sostituzioni: Lobotka, Fabian, Mertens, Ghoulam e Lozano. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Lozano è più lesto di tutti e porta gli azzurri in doppio vantaggio. Passa qualche minuto e lo stesso messicano manca una facile doppietta e il triplice vantaggio. Va bene così. L'arbitro concede sei minuti di recupero, ma il risultato non cambia: Verona - napoli 0 - 2.

Saluto con gioia e speranza il ritorno di Ghoulam. Se ritorna quello di un tempo, può succedere di tutto. Sono felice anche e soprattutto per il gol di Lozano, perché lo merita: mai una polemica, simpatico e sempre sorridente.

Il Napoli è certamente in buone mani. A mio modo di vedere, nessun traguardo gli è precluso, perché quando si bada al sodo, all'essenziale, prima o poi i risultati sperati arrivano e in qualsiasi campo.