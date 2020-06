Juric: "Il Napoli ha tirato in porta poco e niente"

Interviste 23 Giugno 2020 Fonte: TG Gialloblu



"Loro hanno vinto grazie a due calci piazzati, ma i miei ragazzi hanno fatto lo stesso un'ottima partita. Non siamo riusciti a concretizzare quanto creato. Soprattutto sullo 0-0 abbiamo avuto una grande occasione con Verre per andare in vantaggio. Peccato non essere riusciti a segnare. Potevamo farlo tranquillamente. La nota positiva è che non abbiamo perso la nostra identità. Il Napoli ha tirato in porta poco e niente. Sono rammaricato per i ragazzi perché meritavano di raccogliere un altro tipo di risultato". Così in sintesi l'allenatore del Verona, Ivan Juric, al termine del match perso contro il Napoli al Bentegodi per 0-2. Prosegue il tecnico gialloblù: "La gara di Di Carmine? Non era facile contro Koulibaly e contro Di Lorenzo. Ricordiamo che Samuel è anche al suo primo anno in A. A seconda degli avversari deve adattarsi e fare esperienza. Stesso discorso vale anche per Zaccagni. Resto soddisfatto della loro prestazione".



Su Verre: “Lo volevo più incisivo. Volevo che s'inserisse là davanti, partendo da dietro. E' stato utile e per poco in una sortita non è riuscito a segnare. Il Napoli ha giocato compatto e stretto e questo gli ha creato un po' di problemi. Non è riuscito a toccare molti palloni, rispetto alla gara contro il Cagliari”.



Sulle sue preoccupazioni da qui alla fine del torneo: “Mi preoccupano gli infortuni. Abbiamo un po' di giocatori con qualche acciacco. Stiamo recuperando Veloso, Pessina, Gunter. Noi dobbiamo giocare con ritmi alti e andare a prendere alti gli avversari. Per giocare così devo avere tutti i giocatori a posto, altrimenti si fa fatica”.



Sui gol presi: “Colpa nostra si poteva fare di più”.



Su Gattuso: “E' un vero uomo. Sta facendo benissimo. La sua squadra ha sofferto contro di noi, però lui l'ha trasformata ed è riuscito a sfruttare le tante qualità dei suoi giocatori”.



Sul gol dell'1-1 annullato a Faraoni: “Se vogliamo andare a focalizzarci su questi episodi, io dico pure che l'angolo del Napoli, attraverso il quale è nato lo 0-1 non c'era. Per cui, meglio voltare pagina e pensare alla prossima partita”.