Gattuso: "Fatta una grandissima partita"

Interviste 23 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste23 Giugno 2020Corriere dello Sport"È da tempo che sento la squadra mia, siamo cresciuti, siamo in salute, sappiamo palleggiare, anche se dobbiamo migliorare ancora" "Era la partita di Lozano vista la sua velocità". Se lo sentiva Gattuso che sarebbe stata l'occasione giusta per il Chucky contro il Verona, bravo a spingere di testa il 2-0 che ha chiuso la partita. Il tecnico azzurro a Dazn ha spiegato: "La prossima può essere quella di Younes. I cinque cambi ci possono dare una mano. A me non piace portare rancore, ma quando si fa parte di un gruppo bisogna andare tutti verso una direzione e allenarsi al 100%, bisogna pedalare" ha detto Ringhio parlando delle ultime vicende legate a Lozano.



Gattuso: "Rinnovo Milik? In pochi più forti"

