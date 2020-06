Verona-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 23 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Con Milik, che ha realizzato il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Juve, giocheranno Politano e Insigne





La classifica dice che c'è soltanto un punto tra Verona e Napoli, ma la squadra di Gattuso riparte martedì in campionato con il motore a mille e con il pieno di carburante della Coppa Italia appena conquistata, decisa a tentare l'assalto al quarto posto. La spinta è forte, sebbene gli avversari abbiano già fatto vedere di essere rientrati dal lockdown in perfetta forma. È stato il «solito» Verona quello che si è imposto al Cagliari nel recupero di sabato; il Napoli ha interrotto i festeggiamenti e punta adesso un altro obiettivo, alla ricerca di un sogno chiamato Champions.



Nel giorno in cui i calciatori scenderanno in campo con la maglia celebrativa per il record di gol di Dries Mertens, sarà «l'altro» centravanti a guidare l'attacco, almeno in avvio. Al Bentegodi con la forza fisica di Arek Milik (al centro tra Politano e Insigne), il polacco che gioca poco ma ogni volta lascia il segno. Ne ha fatti già 3 di gol al Verona e il rigore decisivo messo a segno contro la Juventus in Coppa Italia gli ha probabilmente tolto l'etichetta di eterno comprimario. L'ultima curva del campionato sarà intensa e Gattuso ha già anticipato che sfrutterà tutta la rosa a disposizione. Ci vorrà il miglior Milik per ripartire al massimo: la squadra di Juric in casa ha il quarto miglior rendimento della serie A. Ma il Napoli se vuole invertire la rotta di una stagione non brillante non può più fermarsi.



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni, Di Carmine. All.: Juric



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso