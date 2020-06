Verona-Napoli: i precedenti

Sarà il 54esimo confronto tra Verona e Napoli in Serie A. E' la sfida numero 27 in casa veneta.



Questi i 26 precedenti al Bentegodi: 10 vittorie Verona, 7 pareggi, 9 successi azzurri.



Ultima vittoria del Napoli al Bentegodi in Serie A:



Verona-Napoli 1-3 del 19 agosto del 2017



Ultimo pareggio al Bentegodi in Serie A



Verona-Napoli 1-1 del 24 aprile 1988



Ultima vittoria del Verona al Bentegodi in Serie A:



Verone-Napoli 2-0 del 15 marzo 2015