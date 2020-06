Mertens e Callejon pizzaioli per il compleanno di Koulibaly

n casa Napoli c'è grande entusiasmo dopo il trionfo in Coppa Italia. I festeggiamenti sono proseguiti anche nel weekend, in attesa della ripresa del campionato e della prima partita che gli azzurri giocheranno al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Sabato 20 giugno, alcuni giocatori hanno partecipato a un party per il compleanno di Kalidou Koulibaly, che si è tenuto all'hotel San Montano di Lacco Ameno, comune dell'isola d'Ischia. Presenti Mertens, Callejon, Allan, Ospina, Malcuit, Milik e Ghoulam, oltre alla Coppa Italia che il difensore ha portato con sé. In una festa 'napoletana' non potevano mancare le pizze. Dries Mertens e José Callejon si sono inventati pizzaioli per una notte, appropriandosi di bancone e forno e seguendo le indicazioni di Franco Pepe. I due sono da 7 anni a Napoli e, ognuno a modo proprio, hanno sempre dimostrato il loro legame con questa città: il belga in maniera più espansiva e diretta, lo spagnolo in maniera più riservata. E se Dries Mertens ha annunciato il suo rinnovo con gli azzurri con un emozionante video, José Callejon attende di conoscere il suo futuro ma ha mostrato il suo attaccamento a questi colori scoppiando in lacrime al momento del rigore decisivo trasformato da Milik in finale di Coppa Italia. I due ormai si sentono a tutti gli effetti napoletani, tanto da lanciarsi anche nella preparazione delle pizze.Al party hanno presenziato circa 60 invitati, tutti rigorosamente vestiti di bianco, ad eccezione del festeggiato che era in tenuta nera. I presenti hanno avuto modo di mangiare le specialità dello chef Nando Porcaro, che ha organizzato vari buffet nella sala riservata ai giocatori azzurri. Prevista, inoltre, una degustazione di pizze con Franco Pepe, il pizzaiolo casertano di recente nominato Cavaliere al Merito da Mattarella. Inoltre, durante la festa, sono stati serviti solo drink analcolici, per rispettare le regole di alimentazione imposte da Gattuso anche durante una serata di svago. Dopo aver assaggiato le specialità napoletane, tutti in pista: musica dal vivo con un sassofonista e discoteca. In consolle anche Dries Mertens, che oltre a pizzaiolo si è reinventato anche dj. Infine i fuochi d'artificio, per celebrare il compleanno di Koulibaly e anche la vittoria della Coppa Italia.