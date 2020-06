UFFICIALE: Mertens ha rinnovato

Cronaca 17 Giugno 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!", ha twittato il patron del club partenopeo





Cronaca17 Giugno 2020Gazzetta dello Sport"Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!", ha twittato il patron del club partenopeo Dries Mertens proprio nell'albergo di Roma - sede del ritiro del Napoli - pochi minuti fa ha firmato il contratto che lo lega al club azzurro per altri due anni. E il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo la parola fine su una vicenda che si trascina da oltre un anno con alterni stati d'animo via social. "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!", ha twittato il patron del club partenopeo



Il centravanti belga ha firmato l'ultima versione del copioso contratto (diverse decine di fogli, visto che c'è tutta una parte sui diritti d'immagine) dopo che per giorni i legali si sono scambiate versioni dello scritto sempre con qualche modifica da verificare per la controparte.



Dries Mertens proprio nell'albergo di Roma - sede del ritiro del Napoli - pochi minuti fa ha firmato il contratto che lo lega al club azzurro per altri due anni. E il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo la parola fine su una vicenda che si trascina da oltre un anno con alterni stati d'animo via social. "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!", ha twittato il patron del club partenopeoIl centravanti belga ha firmato l'ultima versione del copioso contratto (diverse decine di fogli, visto che c'è tutta una parte sui diritti d'immagine) dopo che per giorni i legali si sono scambiate versioni dello scritto sempre con qualche modifica da verificare per la controparte.