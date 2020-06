A Roma tocca a Meret che trova il suo mito Buffon

Buffon contro…già basta. In più, il bello della sfida secca. Emotivamente differente, almeno a Napoli. Le storie, i numeri, i sentimenti che si porta dietro. Quasi da reprimere però quando sei lì pronto, carico. Ad un certo punto c'è solo il campo.



E allora Sarri dice che al Napoli non pensa. E freddo deve esserlo pure Gattuso, che di finali da allenatore ne ha giocate due, entrambe contro la Juventus. Giocate e perse. Gli è andata meglio da calciatore. A proposito, di sicuro Insigne la sente. E anche gli altri, i sarriani, non hanno dimenticato; da Mertens a Koulibaly. Ricordi, sfide, altre facce da Napoli-Juventus. Da finale.



Date che si incrociano

Alex Meret nasce il 22 marzo 1997. Il 23 marzo si gioca Fiorentina-Parma in campionato e decide la sfida un gol di Batistuta. In porta nel Parma di Nevio Scala sta vivendo la sua prima stagione intera da titolare un ragazzo di 19 anni: Gianluigi Buffon. È il Parma di Crespo, Chiesa, Cannavaro e Thuram, ancora nella prima fase delle loro splendide carriere.



