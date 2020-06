Napoli-Juventus: arbitra Doveri

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma ad arbitrare mercoledì sera all'Olimpico, alle 21, la finale di Coppa Italia fra Napoli e Juventus. Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Paganessi e Alassio, il quarto uomo sarà Calvarese mentre alla Var saranno impiegati Irrati e Schenone. Doveri in questa stagione ha diretto il Napoli in tre occasioni, sempre in campionato, con un bilancio di un pareggio (0-0 col Torino), una sconfitta (Napoli-Inter 1-3) e una vittoria (Cagliari-Napoli 0-1). In una sola gara ha invece incrociato la Juve, nel derby vinto dai bianconeri sui granata lo scorso novembre.



Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma ad arbitrare mercoledì sera all'Olimpico, alle 21, la finale di Coppa Italia fra Napoli e Juventus. Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Paganessi e Alassio, il quarto uomo sarà Calvarese mentre alla Var saranno impiegati Irrati e Schenone. Doveri in questa stagione ha diretto il Napoli in tre occasioni, sempre in campionato, con un bilancio di un pareggio (0-0 col Torino), una sconfitta (Napoli-Inter 1-3) e una vittoria (Cagliari-Napoli 0-1). In una sola gara ha invece incrociato la Juve, nel derby vinto dai bianconeri sui granata lo scorso novembre.