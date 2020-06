È Pisacane il nuovo manager di Insigne

Mercato 15 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Agente fra gli altri di D'Ambrosio e Tutino





Mercato15 Giugno 2020Corriere dello SportAgente fra gli altri di D'Ambrosio e Tutino







Grande felicità anche da parte della G.E.V. Sport & Management: “Benvenuto, Lorenzo. Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!”.



Addio Raiola, Lorenzo Insigne ha un nuovo procuratore. Il capitano del Napoli ha annunciato via Instagram l'accordo con Vincenzo Pisacane, agente fra gli altri di D'Ambrosio e Tutino: “Sono felice e orgoglioso di annunciare l'inizio di una nuova avventura. Today is a good day o meglio è nu juorn buon!”.Grande felicità anche da parte della G.E.V. Sport & Management: “Benvenuto, Lorenzo. Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!”.