Maradona: "Sono orgoglioso di Mertens"

Interviste 15 Giugno 2020 Fonte: Sky



"Spero che anche la squadra mi superi, così potremmo vincere un altro scudetto"





Dries Mertens nuovo re del gol di Napoli. 122 le reti messe a segno con la maglia azzurra dall'attaccante belga, che adesso ha ricevuto la definitiva incoronazione da Diego Maradona. Con un video pubblicato su Instagram, il Pibe de Oro si è infatti complimentato con Mertens per il primo posto nella speciale classifica dei migliori marcati azzurri di tutti i tempi (2° Hamsik, 3° proprio Maradona): "Ciao Dries, amico. Sono orgoglioso di te, che hai battuto il mio record perché così il Napoli è ogni giorno più forte". Prima i complimenti, poi un "invito" che fa sognare tutto il popolo napoletano: "Vorrei che avessimo anche una squadra che mi superi, così potremmo vincere un altro scudetto per la gente di Napoli”, le parole di Maradona. Che oltre al video, aggiunge anche un simpatico retroscena nel testo del post pubblicato su Instagram: “Qualche mese fa Mertens ha detto che ci teneva tanto a darmi la sua maglia in omaggio al suo campione di sempre. Io nel ringraziarlo subito dopo ho registrato questo messaggio, sapendo che avrebbe superato anche Marek Hamssík, diventando il miglior marcatore della storia del Napoli!!". Pronta la replica di Mertens sempre via social: "Grazie per le tue parole, forza Napoli sempre!".