De Laurentiis: "Sarri mi tradì per soldi"

Interviste 15 Giugno 2020 Fonte: SKy



"Tirandola per le lunghe procurò incertezza alla società. Mi costrinse a cambiare, e aveva ancora due anni di contratto"





Duro attacco di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri, attraverso le pagine del Corriere dello Sport: "Lo avevo voluto io. Mi fece incazzare con la scusa volgare dei soldi, mi costrinse a cambiare, e aveva ancora due anni di contratto. Ricordo che a febbraio mi invitò a pranzo in Toscana, a due passi da casa sua, organizzò la moglie, parlammo di tante cose ma non accennò a chiusure, a separazioni, mi portò fino al giorno che precedette l'ultima partita creando disturbo e incertezza alla società", rivela il presidente del Napoli.



"È diventato il deus ex machina, ma anche nel calcio vale la regola del cinema dove per fare un buon film sono necessari un ottimo regista e un ottimo produttore - aggiunge De Laurentiis - Naturale che l'imprenditore dia delle indicazioni e che gli sia riconosciuta una parte del merito nel successo, non solo la colpa nella sconfitta. Chi ha preso Cavani? Il sottoscritto. E Mazzarri? Il sottoscritto. E Benitez? Sempre il sottoscritto. E Higuaìn? E Sarri? Quando lo scelsi tappezzarono la città di striscioni contro di me".



