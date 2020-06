Hamsik: "Leggenda Dries Mertens"

Cronaca 14 Giugno 2020 Fonte: Ansa



Il calciatore slovacco, ed ex capitano del Napoli, si è voluto congratulare con il belga che gli strappato un primato





Cronaca14 Giugno 2020AnsaIl calciatore slovacco, ed ex capitano del Napoli, si è voluto congratulare con il belga che gli strappato un primato Anche Marek Hamsik applaude alla qualificazione del Napoli per la finale di Coppa Italia, ma soprattutto fa i complimenti a Dries Mertens che lo ha scavalcato - realizzando ieri sera contro l'Inter il 122/o gol con il Napoli - nella classifica all-time dei cannonieri del club partenopeo.

Il calciatore slovacco, ed ex capitano del Napoli, si è voluto congratulare con il belga tramite il proprio profilo Instagram, pubblicando uno scatto che ritrae Mertens accompagnato da una frase assai emblematica: "Sinceri complimenti, bomber. Leggenda Dries Mertens".



Anche Marek Hamsik applaude alla qualificazione del Napoli per la finale di Coppa Italia, ma soprattutto fa i complimenti a Dries Mertens che lo ha scavalcato - realizzando ieri sera contro l'Inter il 122/o gol con il Napoli - nella classifica all-time dei cannonieri del club partenopeo.Il calciatore slovacco, ed ex capitano del Napoli, si è voluto congratulare con il belga tramite il proprio profilo Instagram, pubblicando uno scatto che ritrae Mertens accompagnato da una frase assai emblematica: "Sinceri complimenti, bomber. Leggenda Dries Mertens".