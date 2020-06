La finale di Coppa Italia sarà Napoli-Juventus

Cronaca 14 Giugno 2020 Fonte: SSC Napoli



Considerato l'esito delle semifinali e per effetto del sorteggio, saranno gli azzurri formalmente a giocare in casa





Mercoledì all'Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus che assegnerà il trofeo 2019/20.



Il match avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta su Raiuno.



Considerato l'esito delle semifinali e per effetto del sorteggio, saranno gli azzurri formalmente a giocare in casa, pertanto la finale è nell'ordine: Napoli-Juventus.



L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in una finale di Coppa Italia è stato 8 anni fa, esattamente il 20 maggio 2012 allorquando si impose il Napoli per 2-0 all'Olimpico (rigore di Cavani e gol di Hamsik)