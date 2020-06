Mertens è nella storia del Napoli

Cronaca 13 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



L'attaccante belga ha segnato contro l'Inter il gol numero 122 tra campionato e coppe, superando Marek Hamsik





Dries Mertens è il nuovo capocannoniere di tutti i tempi del Napoli. L'attaccante belga ha segnato contro l'Inter il gol numero 122 tra campionato e coppe, superando Marek Hamsik a quota 121 gol. Mertens ha segnato su assist di Insigne al termine di un rapidissimo contropiede nato dal lungo rilancio di Ospina.“Ciro” è alla settima stagione in azzurro: ha segnato 90 gol in campionato, 26 gol nelle coppe europee e 6 in Coppa Italia. Al terzo posto tra i cannonieri all-time del Napoli c'è Diego Maradona, che si fermò a 115 reti.