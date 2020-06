Conte: "Abbiamo dominato, meritavamo la finale"

Interviste 13 Giugno 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Ospina è stato il migliore in campo. Il gol subito? Una serie di leggerezze"





Interviste13 Giugno 2020Gazzetta dello Sport"Ospina è stato il migliore in campo. Il gol subito? Una serie di leggerezze" L'ultima volta che Napoli e Juve si affrontarono in finale di Coppa Italia, nel 2012, lui c'era. Antonio Conte allora era il tecnico bianconero e a Roma dovette cedere la mano agli azzurri di Walter Mazzarri. Stavolta il tecnico salentino si risparmierà il viaggio all'Olimpico: in finale la sua Inter non ci andrà dopo l'1-1 del San Paolo e lo 0-1 di San Siro di 4 mesi fa. "Nelle due partite meritavamo molto di più. A livello di prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi: hanno fatto il calcio aggressivo che vogliamo, potevamo giusto essere più cattivi sotto porta, ma Ospina ha fatto delle parate strepitose".

Vero, ma una volta in vantaggio, farsi raggiungere in contropiede stupisce un po'. "Il gol subito è stata una serie di leggerezze che potevamo risparmiarci, al momento della battuta del corner le posizioni erano giuste, poi ci siamo distratti e le abbiamo perse. Ma la partita l'abbiamo fatta sempre noi in lungo e in largo, poi certo il pareggio lascia l'amaro in bocca. Sono i dettagli a fare la differenza in certe partite".

La gara non è stata comunque negativa, agli occhi di Conte. Anche quella del reparto avanzato. "Guardo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo creato tanto e il loro portiere è stato il migliore in campo, ho veramente poco da dire ai miei. Quello che abbiamo provato in allenamento ci è riuscito e per questo sono molto soddisfatto. Se andiamo a vedere le statistiche, si vede che abbiamo dominato. Mi spiace solo per i ragazzi, che ci tenevano e meritavano di giocarsi la finale". Anche il tatticismo dell'avversario ha complicato le cose. "Il Napoli ha giocato una partita chiusa, difendendosi e ripartendo. Eppure siamo riusciti a creare tante occasioni. Eriksen? Si sta integrando, si vedono i risultati. Corre poco? Le statistiche dicono che fa sempre dai 12 ai 13 chilometri a partita...".



L'ultima volta che Napoli e Juve si affrontarono in finale di Coppa Italia, nel 2012, lui c'era. Antonio Conte allora era il tecnico bianconero e a Roma dovette cedere la mano agli azzurri di Walter Mazzarri. Stavolta il tecnico salentino si risparmierà il viaggio all'Olimpico: in finale la sua Inter non ci andrà dopo l'1-1 del San Paolo e lo 0-1 di San Siro di 4 mesi fa. "Nelle due partite meritavamo molto di più. A livello di prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi: hanno fatto il calcio aggressivo che vogliamo, potevamo giusto essere più cattivi sotto porta, ma Ospina ha fatto delle parate strepitose".Vero, ma una volta in vantaggio, farsi raggiungere in contropiede stupisce un po'. "Il gol subito è stata una serie di leggerezze che potevamo risparmiarci, al momento della battuta del corner le posizioni erano giuste, poi ci siamo distratti e le abbiamo perse. Ma la partita l'abbiamo fatta sempre noi in lungo e in largo, poi certo il pareggio lascia l'amaro in bocca. Sono i dettagli a fare la differenza in certe partite".La gara non è stata comunque negativa, agli occhi di Conte. Anche quella del reparto avanzato. "Guardo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo creato tanto e il loro portiere è stato il migliore in campo, ho veramente poco da dire ai miei. Quello che abbiamo provato in allenamento ci è riuscito e per questo sono molto soddisfatto. Se andiamo a vedere le statistiche, si vede che abbiamo dominato. Mi spiace solo per i ragazzi, che ci tenevano e meritavano di giocarsi la finale". Anche il tatticismo dell'avversario ha complicato le cose. "Il Napoli ha giocato una partita chiusa, difendendosi e ripartendo. Eppure siamo riusciti a creare tante occasioni. Eriksen? Si sta integrando, si vedono i risultati. Corre poco? Le statistiche dicono che fa sempre dai 12 ai 13 chilometri a partita...".