Insigne: "Il Napoli ha voluto la finale"

Interviste 13 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"L'Inter era messa bene in campo, noi abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo sofferto da squadra e abbiamo voluto la finale. Ora dobbiamo recuperare energie per arrivare pronti alla finale". Lo ha dichiarato Lorenzo Insigne, ai microfoni di Rai Sport, al termine della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter: "Il gol? Ospina ha avuto sempre i piedi: quell'azione l'abbiamo provata più volte in allenamento. Loro erano posizionati male ed è stato bravo a vederlo. E il gol è servito a portare a casa la finale. Giocare così è strano, ma dobbiamo fare il nostro dovere. Ringraziamo dottori e infermieri, dedichiamo la vittoria a chi ha sofferto e speriamo di aver portato gioia nelle case degli italiani. Gattuso? Gli siamo vicini, se lo merita, è un grande uomo e a lui dedichiamo questa vittoria. La finale con la Juve? Ha un sapore speciale. Dovremo fare una grande prestazione e dare qualcosa in più rispetto a stasera".