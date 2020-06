Napoli-Inter: i voti agli azzurri

Cronaca 13 Giugno 2020 Fonte: Mediaset



Il giudizio sui giocatori dopo la vittoria al San Paolo in semifinale





Cronaca13 Giugno 2020MediasetIl giudizio sui giocatori dopo la vittoria al San Paolo in semifinale Ospina 7 - Gattuso lo preferisce a Meret, ma il portiere colombiano combina la frittata sul gol di Eriksen direttamente dalla bandierina. Poi si riscatta: reattivo su Lukaku, prodigioso su Candreva, furbo e svelto ad innescare Insigne in occasione dell'1-1. Nella ripresa dice no alla punizione di Eriksen e poi ancora alla botta del danese.



Di Lorenzo 5,5 - Disturba Ospina sul corner-gol di Eriksen, poi Young quando attacca lo mette alle corde. Non è ancora il bel calciatore ammirato nella prima parte di stagione.



Maksimovic 6,5 - Sostituisce al meglio Manolas. Vero che Lautaro è in serata no, ma il serbo lo contiene alla grande.



Koulibaly 6,5 - Il lockdown ha fatto bene al gigante senegalese. Si perde solo una volta Lukaku, per il resto non sbaglia nulla e di testa le prende tutte lui.



Hysaj 5,5 - Nel primo tempo Candreva dalla sua parte fa il bello e cattivo tempo. Cresce, come tutto il Napoli, nella ripresa.



Zielinski 5 - Brutta prova del polacco, che va spesso in difficoltà e commette qualche leggerezza di troppo che fa infuriare Gattuso.

(dal 40' st Allan sv).



Demme 5,5 - Gara difficile per l'italo-tedesco, francobollato da Eriksen in fase di impostazione. Corsa e impegno non mancano, ma la prestazione non raggiunge la sufficienza.



Elmas 5,5 - Fabian Ruiz non è al meglio e Gattuso si affida al centrocampista macedone. Prova opaca la sua, con il centrocampo dell'Inter che prende a lungo il sopravvento.

(dal 20' st Fabian Ruiz 6 - Il match-winner dell'andata non è al meglio ed entra solo a metà del secondo tempo per tamponare il forcing nerazzurro).



Politano 6,5 - Ex dal dente avvelenato, nel primo tempo è il più attivo dei suoi. Vince il duello con Young, che fatica a tenerlo e rischia di andare sotto la doccia dopo soli 34'. Cala nella ripresa dopo aver speso molto.

(dal 20'st Callejon 5,5 - Il contratto in scadenza non gli dà tranquillità e Gattuso gli preferisce Politano. Nella mezzoretta che ha giocato dà ragione al suo tecnico)



Mertens 6,5 - Non è al meglio, ma il suo sigillo lo mette sempre. Il gol numero 122 con la maglia del Napoli vale la finale e il record.

(dal 29' st Milik 5,5 - Un quarto d'ora al posto dello stremato Mertens senza guizzi).



Insigne 6,5 - Ha il merito di regalare a Mertens un delizioso pallone solo da mettere alle spalle di Handanovic. Nella ripresa sfiora il gol con un bel diagonale).

(dal 40' st Younes sv).