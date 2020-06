Napoli-Inter visibile in tutti e 5 i Continenti

Cronaca 12 Giugno 2020 Fonte: SSC Napoli



Le maggiori emittenti internazionali trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni





Cronaca12 Giugno 2020SSC NapoliLe maggiori emittenti internazionali trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni Un evento seguito in scala planetaria. I riflettori del calcio mondiale saranno puntati domani sera sul San Paolo per Napoli-Inter. La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà seguita in tutti e 5 i Continenti.



Le maggiori emittenti internazionali trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni. Saranno collegati i maggiori Paesi europei ma anche i principali Stati oltreoceano quali Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, l'intera America Latina oltre a Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Giamaica, Australia e Nuova Zelanda.



Collegati anche Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Kenia, Guinea, Isole Vergini, Sierra Leone, Senegal, Tanzania, Vietnam, Zimbabwe e tutto il panorama mondiale.



Un'altra grande serata di sport sotto le stelle del San Paolo.



