Napoli-Inter: i precedenti

Cronaca 11 Giugno 2020 Fonte: SSC Napoli



Cronaca11 Giugno 2020SSC NapoliI confronti tra le due squadre in Coppa Italia sono in assoluto equilibrio Sarà l'ottava sfida al San Paolo tra Napoli e Inter in Coppa Italia.



Questo il bilancio del precedenti 7 incontri: 2 successi Napoli, 3 pareggi, 2 vittorie Inter.



L'ultimo precedente risale al gennaio 2016: Napoli-Inter 0-2.



L'unica altra occasione in cui Napoli e Inter si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia risale alle semifinali del 1997: si qualificò il Napoli ai rigori dopo il doppio 1-1 a San Siro e al San Paolo.