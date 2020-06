Boniek: "Zielinski resterà al Napoli"

Interviste9 Giugno 2020Corriere dello Sport"Per Milik invece ho la sensazione che potrebbe essere ceduto" Punto di forza negli anni '80 di Roma e Juventus, l'attuale presidente della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione calcistica in Italia: "Blocco retrocessioni e promozioni? Mi sembra impossibile. Deve essere presa una decisione contro la volontà di tanti. Il campo decide chi sale e chi deve retrocedere. Faccio i complimenti all'Italia, che nonostante tutti i casi di covid-19 è riuscita a far quadrare tutto, tra poco ripartirete". Boniek poi sottolinea l'importanza di cambiare il sistema calcio in generale: "Il Coronavirus ha permesso di vedere delle cose che prima erano nascoste. Il calcio mondiale ha bisogno delle riforme, come in Italia. Noi in Polonia abbiamo cambiato il calcio maschile e femminile. Da grande tifoso del calcio italiano dico che un po' di cambiamenti ci vogliono, ci vuole la mano forte migliorare per questo calcio".



Mercato: scontro Juve-Napoli per Milik

L'indimenticato 'Zibì' parla poi dei suoi due connazionali Arek Milik e Piotr Zielinski, in forza al Napoli e al centro di trattative di mercato: "Non so nulla, con loro non ho parlato. Per Milik anche io ho la sensazione che potrebbe essere ceduto, mentre Piotr resta". Sul centravanti azzurro è forte la Juve, ma lo seguono anche club di Premier League: "Sono due soluzioni difficili, come scegliere tra due ristoranti uno più bello dell'altro. Giocare in Inghilterra è bello, ci sono soldi e tanta visibilità. La Juve invece è un grande club, uno dei due più organizzati al mondo, insieme al Bayern Monaco". Milik in bianconero ritroverebbe Maurizio Sarri: "La sua scelta non dipenderà dal tecnico, un giocatore se si sente forte e va in una squadra forte gioca, a prescindere dall'allenatore", conclude Boniek.