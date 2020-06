Giuntoli: "Stiamo lavorando ai rinnovi"

Interviste 7 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Quelli di Zielinski e Mertens sono i piu' vicini. Callejon? Non ha ancora deciso cosa fare. Milik? Stiamo parlando coi suoi agenti"





Interviste7 Giugno 2020Corriere dello Sport"Quelli di Zielinski e Mertens sono i piu' vicini. Callejon? Non ha ancora deciso cosa fare. Milik? Stiamo parlando coi suoi agenti" "Con Mertens siamo abbastanza avanti: da parte nostra c'e' la volonta' di tenerlo e lui vuole rimanere. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, speriamo a breve ci possa essere questo annuncio. Paura di perderlo? La paura di perdere i grandi calciatori c'e' sempre ma non e' mai stato lontano da Napoli". Lo ha detto il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ospite su Sky Sport, sul rinnovo del belga. "Ora pensiamo ai rinnovi, quelli di Zielinski e Mertens sono i piu' vicini, poi si vende chi non ha voglia di restare e in base a tutto questo, fra due mesi, cercheremo di capire che innesti fare. Il mercato sara' traslato di due mesi, e' come se oggi fossimo a marzo" ha proseguito.



Giuntoli: "Boga al Napoli? Farebbe comodo a chiunque"

"Callejon? Non ha ancora deciso cosa fare in futuro. Questa e' casa sua, ci fara' sapere. Non ci saranno comunque problemi a terminare la stagione, e' un professionista esemplare" ha spiegato Giuntoli. Poi su Milik in scadenza nel 2021: "La nostra volonta' e' quella di negoziare il suo contratto, stiamo parlando coi suoi agenti in maniera serena e vedremo a breve di risolverla, in un senso o nell'altro. Se non volesse rimanere, andra' sul mercato. Io penso sempre che i calciatori possano rimanere ma l'importante e' essere coerenti: se uno deve rimanere, lo deve fare con la testa giusta altrimenti e' meglio che vada. Il Napoli andra' comunque avanti con o senza Milik".



Napoli, Giuntoli: "Avanti con Gattuso"

"Ci siamo trovati molto bene con Rino, ne abbiamo apprezzato sia le doti tecniche che umane. C'e' la volonta' di andare avanti con lui, stiamo progettando il Napoli insieme e non vedo grossi problemi".



"Con Mertens siamo abbastanza avanti: da parte nostra c'e' la volonta' di tenerlo e lui vuole rimanere. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, speriamo a breve ci possa essere questo annuncio. Paura di perderlo? La paura di perdere i grandi calciatori c'e' sempre ma non e' mai stato lontano da Napoli". Lo ha detto il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ospite su Sky Sport, sul rinnovo del belga. "Ora pensiamo ai rinnovi, quelli di Zielinski e Mertens sono i piu' vicini, poi si vende chi non ha voglia di restare e in base a tutto questo, fra due mesi, cercheremo di capire che innesti fare. Il mercato sara' traslato di due mesi, e' come se oggi fossimo a marzo" ha proseguito.Giuntoli: "Boga al Napoli? Farebbe comodo a chiunque""Callejon? Non ha ancora deciso cosa fare in futuro. Questa e' casa sua, ci fara' sapere. Non ci saranno comunque problemi a terminare la stagione, e' un professionista esemplare" ha spiegato Giuntoli. Poi su Milik in scadenza nel 2021: "La nostra volonta' e' quella di negoziare il suo contratto, stiamo parlando coi suoi agenti in maniera serena e vedremo a breve di risolverla, in un senso o nell'altro. Se non volesse rimanere, andra' sul mercato. Io penso sempre che i calciatori possano rimanere ma l'importante e' essere coerenti: se uno deve rimanere, lo deve fare con la testa giusta altrimenti e' meglio che vada. Il Napoli andra' comunque avanti con o senza Milik".Napoli, Giuntoli: "Avanti con Gattuso""Ci siamo trovati molto bene con Rino, ne abbiamo apprezzato sia le doti tecniche che umane. C'e' la volonta' di andare avanti con lui, stiamo progettando il Napoli insieme e non vedo grossi problemi".