Una Lamborghini come regalo di compleanno per Insigne

Cronaca 4 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Un nuovo bolide fiammante, donato dalla sua dolce metà Jenny Darone





Un regalo speciale di compleanno per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha ricevuto in dono per i suoi 29 anni compiuti ieri un nuovo bolide fiammante, donato dalla sua dolce metà Jenny Darone: una Lamborghini Huracan EVO dal valore di oltre 206 mila euro che gli è stata fatta trovare sotto la sua casa napoletana di Posillipo con un enorme fiocco rosso come dimostra la foto di NapoliMagazine.com.Il nuovo bolide di Insigne è una Lamborghini Huracan EVO, "toro da corsa" spinto dal V10 di Sant'Agata Bolognese. Il propulsore fa scattare la supercar emiliana da 0 a 100 km/h in solo 2,9 secondi per proiettarla fino a farle toccare i 325 km/h. La Evo è l'ultima evoluzione del modello di maggior successo della Lamborghini, portando all'estremo le prestazioni meccaniche per esaltare la guida sportiva, riassunto portato su strada dell'esperienza maturata nelle corse della vettura in configurazione GT3, apprezzabile soprattuto negli affinamenti aerodinamici per gestire i flussi d'aria. La Huracan è anche un tributo ai modelli del Toro storici, con le prese d'aria sulle minigonne laterali d'isipirazione Murcielago e il disegno ad Y degli sfoghi anteriori a richiamare la Countach.