Insigne compie 29 anni

L'attaccante napoletano è nato il 4 giugno 1991. Il Napoli ha voluto festeggiare il compleanno del suo capitano con un video sui social network





Cronaca4 Giugno 2020Corriere dello SportL'attaccante napoletano è nato il 4 giugno 1991. Il Napoli ha voluto festeggiare il compleanno del suo capitano con un video sui social network Lorenzo Insigne compie oggi 29 anni e il Napoli ha voluto festeggiare il compleanno del suo capitano con un video sui social network. Insigne e gli altri calciatori azzurri si preparano per il ritorno in campo dopo il lungo stop per l'emergenza Coronavirus. Intanto, per il capitano del Napoli è tempo di festeggiare il 29esimo compleanno. Sui social sono tantissimi i messaggi di auguri per Insigne. Tra tutti, però, spicca proprio quello della società di De Laurentiis che omaggia il numero 24 con un video che propone alcuni gol stagionali. Anche sul sito ufficiale del club ci sono gli auguri al capitano: "Compleanno in casa azzurra. Lorenzo Insigne compie 29 anni. L'attaccante napoletano è nato il 4 giugno 1991. Al capitano azzurro vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli".



🎂 Buon compleanno, @Lor_Insigne!

Il Capitano azzurro compie oggi 29 anni.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/BUhcUZWoFQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 4, 2020



