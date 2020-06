Serie A: il Napoli in campo il 23 giugno

Cronaca 1 Giugno 2020 Fonte: SSC Napoli



Le nuove date e gli orari del campionato alla luce della ripresa della stagione dopo la sospensione per l'emergenza sanitaria





Cronaca1 Giugno 2020SSC NapoliLe nuove date e gli orari del campionato alla luce della ripresa della stagione dopo la sospensione per l'emergenza sanitaria La Lega Serie A ha comunicato oggi le nuove date e gli orari del campionato alla luce della ripresa della stagione dopo la sospensione per l'emergenza sanitaria.



La Serie A riprenderà il 20 giugno con i recuperi della 25 esima giornata. Il Napoli ritornerà in campo il 23 giugno per la 27esima giornata contro il Verona al Bentegodi



Questo il calendario azzurro fino alla 35esima giornata:



Ventisettesima giornata: Verona-Napoli, martedì 23 giugno ore 19.30



Ventottesima giornata: Napoli-Spal, domenica 28 giugno ore 19.30



Ventinovesima giornata: Atalanta-Napoli, giovedì 2 luglio ore 19.30



Trentesima giornata: Napoli-Roma, domenica 5 luglio ore 21.45



Trentunesima giornata: Genoa-Napoli, mercoledì 8 luglio ore 19.30



Trentaduesima giornata: Napoli-Milan, domenica 12 luglio ore 21.45



Trentatreesima giornata: Bologna-Napoli, mercoledì 15 luglio ore 19.30



Trentaquattresima giornata: Napoli-Udinese, domenica 19 luglio ore 19.30



Trentacinquesima giornata: Parma-Napoli, mercoledì 22 luglio ore 19.30



