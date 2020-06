Insigne ha un nuovo agente



Mercato 29 Maggio 2020 Fonte: Sky



Il capitano azzurro era da più di un mese senza agente, dopo la decisione di interrompere il rapporto con Mino Raiola





Mercato29 Maggio 2020SkyIl capitano azzurro era da più di un mese senza agente, dopo la decisione di interrompere il rapporto con Mino Raiola

In attesa di riprendere la stagione che vedrà il Napoli impegnato in campionato, in Champions League e in Coppa Italia, la testa a Castel Volturno è tutta sugli allenamenti di gruppo. Ma c'è chi, come Lorenzo Insigne, sta inevitabilmente pensando anche al futuro. Il capitano azzurro da più di un mese è senza agente, dopo la decisione di interrompere il rapporto con Mino Raiola. Insigne ora ha scelto il sostituto: a rappresentarlo sarà Vincenzo Pisacane. Il nuovo agente dell'attaccante classe 1991 è già al lavoro per fare il punto della situazione con la società e presto verranno intensificati i contatti.



Insigne ha ancora due anni di contratto con il Napoli, la scadenza è fissata nel 2022. La società azzurra ha già pronto un piano per il rinnovo, vuole blindare il suo capitano e presto le parti valuteranno insieme la strada migliore per il futuro del calciatore. Dopo una lunga fase di stallo, ora il Napoli ha un nuovo interlocutore per discutere del destino di Lorenzo Insigne. Con Vincenzo Pisacane si proverà presto a intavolare il discorso sul futuro del capitano azzurro e, eventualmente, avviare una trattativa per il rinnovo.