Si riparte con la Coppa Italia

Il calcio italiano riparte, e se la Serie A tornerà in campo dal 20 giugno, a fare da apripista alla ripartenza del campionato ci sarà la Coppa Italia. Dopo l'ok del Governo, la Lega di Serie A ha già stabilito le date per le semifinali di ritorno che si giocheranno il 13 e il 14 giugno, mentre la finale sarà disputata il 17 giugno. Nelle prossime ore l'Assemblea di Lega deciderà il calendario nel dettaglio, con gli abbinamenti delle partite ai giorni e con gli orari anche della finale.



A contendersi la Coppa nazionale sono rimaste Inter, Napoli, Milan e Juventus. Nelle gare di andata il Napoli si era imposto a Milano 1-0 sull'Inter (gol di Fabian Ruiz) lo scorso 12 febbraio, mentre, sempre a San Siro, Milan e Juventus avevano pareggiato 1-1 il giorno successivo (gol di Rebic e Ronaldo su rigore). Tra l'altro, nel match di ritorno il Milan dovrà fare a meno di molti giocatori chiave: Ibra infortunato (ma che avrebbe saltato ugualmente la gara per squalifica), Castillejo anche lui squalificato e Theo Hernandez che era stato espulso nella partita d'andata.